1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi dün Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirildi. FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde Türkiye; Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile birlikte 3'üncü torbada yer aldı. 12 Dev Adamımız, A Grubu'nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşti. Milli takımın grup karşılaşmalarına ise Gürcistan'ın başkenti Tiflis ev sahipliği yapacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile 10-11 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Orhun Ene: Dengeli bir grup

A Milli Erkek Basketbol Milli Takım Coac’u Orhun Ene, "Grubun oldukça dengeli olduğunu söyleyebilirim. Çapraz grubumuzda da çok önemli rakipler bulunuyor. Zorlu bir Avrupa Şampiyonası oynayacağız. Önümüzde Olimpiyat Elemeleri ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası Elemeleri ile birlikte uzun bir sürecimiz var. Olimpiyat Elemeleri’nde NBA’den gelen oyuncularımızla bütün takımı da görme fırsatımız olacak. Avrupa Şampiyonası öncesi bu sürecin lehimize işleyeceğini düşünüyorum. ” dedi.

A Grubu

TÜRKİYE

*Gürcistan

İspanya

Rusya

Belçika

Bulgaristan

B Grubu

*Almanya

Litvanya

Fransa

Slovenya

Macaristan

B.Hersek

C Grubu

*İtalya

Estonya

Yunanistan

Hırvatistan

Ukrayna

B.Britanya

D Grubu

*Çekya

Polonya

Sırbistan

Finlandiya

İsrail

Hollanda