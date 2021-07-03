A Milli Basketbol Takımında hedef 69 yıllık hasreti bitirmek

A Milli Basketbol Takımımız, Olimpiyat şansını sürdürmek adına Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada ayağında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

1936 Berlin Olimpiyatı'nda ilk turda Şili'ye 30-16 kaybeden Türkiye, teselli mücadelesinde ise Mısır'a 33-23 yenildi. 1952'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan Olimpiyat'a da katılan Mililler, Mısır'a 64-45, İtalya'ya da 49-37 yenilip elendi. Dev organizasyona Helsinki'den sonra bir daha katılamayan Türkiye, 69 yıllık özlemi Kanada'da bitirmeyi ve Tokyo biletini almayı hedefliyor.