Ay-Yıldızlılar, Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan FIBA 2019 Dünya Kupası öncesinde çalışmalarını tam gaz sürdürüyor... Milliler her geçen gün temposunu arttırken dün büyük bir şok yaşandı. Gösterdiği başarılı performansla, Banvit’ten Anadolu Efes’e transfer olan Tolga Geçim sakatlandı. Bacağında ağrı hisseden 23 yaşındaki kısa forvetin adalesinde yırtık olmasından şüphe edilirken 2 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Ayrıca kendisine doğum günü düzenlenen, kampın ilk gününde dizinde ödem oluşan kaptan Semih Erden de halen takımla beraber çalışmalara başlayamadı. Bu iki oyuncunun sakatlığı, teknik kadronun canını sıktı.