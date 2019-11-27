A Milli Basketbol Takımımızın kura heyecanı

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak son 4 takımın belirleneceği elemelerin kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki Partick Baumann Basketbol Evi’nde yapılacak.
24 takımın katılacağı ve torbaların dünya sıralamasıyla belirlendiği kura çekimine 12 Dev Adam, Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko’nun yer aldığı 3. torbadan katılacak.
4 ülkeden 1’er takım
Eleme karşılaşmaları Kanada’nın Victoria, Hırvatistan’ın Split, Litvanya’nın Kaunas ve Sırbistan’ın Belgrad şehirlerinde oynanacak. Her şehirde 3’er takımlı 2 grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler, yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Final maçını kazanan takım, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanacak.
Eleme karşılaşmaları 23-28 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak.