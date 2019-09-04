A Milli Basketbol Takımımız, Çekya maçına hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın oynayacağı Çekya maçının hazırlıklarını tamamladı. 

04 Eylül 2019, Çarşamba 20:37 Son Güncelleme:
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A Milli Basketbol Takımımız, Çekya maçına hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu’nda yarın Çekya ile yapacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım, maçın oynanacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi’nde başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir idman gerçekleştirdi. Antrenmanda Çekya karşılaşmasının taktiği üzerinde duran milliler, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Grubun ikinci karşılaşmasında ABD’ye uzatmada 93-92 mağlup olan A Milli Takım oyuncularının moralli olduğu gözlendi.

Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan da izledi.

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