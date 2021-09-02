A Milli Takım, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı

Karadağ maçında ilk 11'de başlayan oyuncular salonda fizyoterapist eşliğinde yenileme antrenmanı yaparken diğer grup sahada çalıştı.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman çift kale maçla sona erdi. Halil Dervişoğlu da kampa katılarak idmanda yer aldı.

Milli Takımımızın antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çağlar ve A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

A Milli Takım kafilesi, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe günü (bugün) İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine yolculuk edecek.

Kafile daha sonra buradan karayolu ile Cadiz'de konaklayacağı otele geçecek.