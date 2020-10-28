A. Madrid - Salzburg maç sonucu : 3 - 2

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Atletico Madrid sahasında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 3-2 yendi. Zaman zaman zorlamasına rağmen genç yıldızı Joao Felix'in son anlarda bulduğu golle galip gelen Atletico Madrid, grupta ilk galibiyetini aldı.

Maçın 29.dakikasında Marcos Llorente ile öne geçen Atletico Madrid, 40.dakikada Szoboszlai ve 47.dakikada Berisha'nın golleriyle geriye düştü. Maçın 52.dakikasında skoru 2-2'ye getiren Joao Felix, 85.dakikada ise galibiyeti getiren golü kaydetti



