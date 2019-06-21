A Erkek Milli Takımımız, FIVB Challenger Kupası’nda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Final Four’unda Estonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Milliler, ayrıca FIVB Challenger Kupası’na katılma hakkını da elde etmiş oldu.

21 Haziran 2019, Cuma 22:46 Son Güncelleme:
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A Erkek Milli Takımımız, FIVB Challenger Kupası’nda

Estonya’nın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Final Four’unda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, yarı finalde ev sahibi Estonya’yı 25-23, 22-25, 25-21 ve 28-26‘lık setlerle 3-1 mağlup ederek namağlup Avrupa Altın Ligi’nde finale yükseldi ve Belarus’un rakibi oldu.

Finale yükselmeyi başaran Filenin Efeleri, bu sonuçla birlikte 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında Slovenya’nın Ljubljana şehrinde organize edilecek FIVB Challenger Kupası’na da katılma hakkı elde etti. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım ise; 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi bileti alacak.

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