A Erkek Milli Takımımız, FIVB Challenger Kupası’nda

Estonya’nın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Final Four’unda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, yarı finalde ev sahibi Estonya’yı 25-23, 22-25, 25-21 ve 28-26‘lık setlerle 3-1 mağlup ederek namağlup Avrupa Altın Ligi’nde finale yükseldi ve Belarus’un rakibi oldu.

Finale yükselmeyi başaran Filenin Efeleri, bu sonuçla birlikte 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında Slovenya’nın Ljubljana şehrinde organize edilecek FIVB Challenger Kupası’na da katılma hakkı elde etti. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım ise; 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi bileti alacak.