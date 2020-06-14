A. Bilbao - A. Madrid maç sonucu: 1 - 1

La Liga'nın 28.hafta maçında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda ev sahibi Muniain ile 1-0 öne geçerken hemen iki dakika sonra Diego Costa konuk ekibin beraberlik golünü attı. Bu sonuçla Atletico Madrid 46 puanla 6.sırada kaldı. Ev sahibi Athletic Bilbao ise 38 puanla 10.sırada yer aldı







