9INE Esports uzun bir aradan sonra yeni CS: GO takımını duyurdu

9INE, tamamı Türk oyunculardan oluşan CS: GO kadrosuyla yollarını ayırdıktan sonra CS: GO arenasından uzunca bir süre uzak kalmıştı. Başarılı organizasyon tamamı İsveçli oyunculardan oluşan kadroyla birlikte kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.
Yeni CS: GO kadrosu Avrupalı kulübün yapılan paylaşımla duyuruldu. Oyuncuların tanıtımının olduğu bir videoyla birlikte yapılan paylaşımda, "Daha işimiz bitmedi!" sözü dikkatleri çekti.
9INE CS: GO Kadrosu
Edwin 'eddeman' Sazesh
Jonatan 'bobeksde' Persson
Filip 'heavy' Wiss
Oliver 'debo' Hallel
Jacob 'anjou' Anjo