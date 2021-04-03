9INE Esports uzun bir aradan sonra yeni CS: GO takımını duyurdu

9INE, tamamı Türk oyunculardan oluşan CS: GO kadrosuyla yollarını ayırdıktan sonra CS: GO arenasından uzunca bir süre uzak kalmıştı. Başarılı organizasyon tamamı İsveçli oyunculardan oluşan kadroyla birlikte kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.

Yeni CS: GO kadrosu Avrupalı kulübün yapılan paylaşımla duyuruldu. Oyuncuların tanıtımının olduğu bir videoyla birlikte yapılan paylaşımda, "Daha işimiz bitmedi!" sözü dikkatleri çekti.

9INE CS: GO Kadrosu

Edwin 'eddeman' Sazesh

Jonatan 'bobeksde' Persson

Filip 'heavy' Wiss

Oliver 'debo' Hallel

Jacob 'anjou' Anjo