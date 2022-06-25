96'ncı Gazi Koşusu, yarın saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının katılımıyla koşulacak. Yarış öncesinde Türkiye Jokey Kulübü (TJK), emekli olan ve şu anda at binmeye devam eden jokeyleri, kahvaltı organizasyonunda bir araya getirdi. Organizasyon; Gazi Koşusunu 9 defa kazanma başarısı gösteren efsane jokey Mümin Çılgın'ın yanı sıra Süleyman Akdı gibi birçok eski jokeyi bir araya getirdi. Son 7 yıldır üst üste Gazi Koşusunu kazanan Ahmet Çelik'in yanı sıra 2 kez Gazi Koşusunu kazanan Sadettin Boyraz ve 1 kez bu başarıyı yakalayan Gökhan Kocakaya, organizasyonda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

AHMET ÇELİK: BU SENE BİR AKSİLİK OLMAZ İSE ŞANSLI İSİMLER ARASINDAYIZ

Yarınki yarışta Zala Bey isimli safkan ile piste çıkacak olan Çelik, "Her yarış heyecanlı ama Gazi Koşusu bambaşka bir heyecan. Çok farklı bir ortam var. Gazi Koşusu bittiğinde öbür gün yine biz bir sonraki Gazi Koşusunu düşünüyoruz. O kadar önemli bizim için. Her jokeyin hayalinde Gazi Koşusunda at binmek vardır. Bize 7 sefer üst üste kazanmak nasip oldu. Bu sene de bir aksilik olmaz ise şanslı isimlerin arasındayız. Rakiplerimiz de iyi" diye konuştu.

"BİZ, YARIŞIN 5 AT ARASINDA GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Gazi Koşusunun her yıl heyecanlı geçtiğini aktaran tecrübeli jokey, "Bu sene biraz daha kalabalık. Aslında performansı biraz daha düşük atlar da var. Şanslı atlar da güç olarak birbirinden fazla sıyrılmıyor. Yarış içerisinde şans kime güler ise o kazanacaktır. Biz, yarışın 5 at arasında geçeceğini düşünüyoruz. Her atın şansı var. Herkesin kafasında yarış öncesi beğendiği ve güvendiği atlar olur. Ben de 5-6 at arasında geçeceğini düşünüyorum. Bunların dışında bir at kazanırsa da büyük bir sürpriz olur" ifadelerini kullandı.

"MÜMİN AĞABEY, BÜYÜK BİR ÜSTAT"

Gazi Koşusunu 9 kez kazanarak rekoru elinde bulunduran efsane jokey Mümin Çılgın ile ilgili düşüncelerini paylaşan Çelik, "Mümin ağabey, büyük bir üstat. O zamanın şartları da şu an olduğu gibi zor. 9 sene kazanması, çok büyük bir gurur. Bizim farkımız, 7 sene üst üste kazanmak. Üstadımıza yaklaşmışsak ve onlar arasında adımız geçiyor ise ne mutlu bize, gurur duyuyorum kendimle" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖKHAN KOCAKAYA: GÖNLÜMÜZ, KALBİMİZ BİNECEĞİMİZ ATTAN YANA

96'ncı Gazi Koşusuna Sigoş isimli safkanla katılacak olan Kocakaya, koşuyla ilgili genel bir değerlendirmede bulunarak, "Şu ana kadar çok fazla heyecanım olduğu söylenemezdi ama yarışı düşününce heyecanlanmaya başladım. Bu sene Gazi Koşusunda çok özel atlar koşacak. Kalabalık bir yarış olacak. Çok iyi jokeyler var. Gönlümüz, kalbimiz, bineceğimiz attan yana. İnşallah her şey lehimize gelişir ve benim için çok anlamlı olan kupayı almak nasip olur" diye konuştu.

"HER SENE OLDUĞU GİBİ KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

2009 yılında Miramis isimli safkanla kariyerinin ilk Gazi Koşusu zaferini elde eden tecrübeli jokey, bu sene şansın yanında olması temennisinde bulunarak, "Son 2 yılı 2'nciliklerle tamamladık. Çok yaklaşmıştık tekrardan Gazi Koşusu'nu kazanmaya. Her sene olduğu gibi kazanmak için çıkıyoruz. Bu sene de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Tek şey şans. O da umarım bizden yana olur" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA BAŞARILAR ARTARAK DEVAM EDECEKTİR"

Son 3 yılın en çok yarış kazanan jokeyi olan Kocakaya, başarısının sırrını ise şu sözlerle açıkladı:

"Son 3 yılın en başarılı jokeyiyim ama ben istikrar olarak hep bu seviyedeydim. Çok farklı bir şey yapmama gerek yoktu. Sadece geçmişte yaptığımız hataları, yapmamaya gayret gösterdik, çok çalıştık ve bu başarıyı elde ettik. Bundan sonra başarılar artarak devam edecektir. Umarım bundan sonra daha iyilerini yapmak nasip olur."

SADETTİN BOYRAZ: BAYRAM ÇOCUKLARI GİBİ HEYECANLI OLUYORUZ

Gazi Koşusunu daha önce 2000 yılında Caprice ve 2008 yılında Pan River isimli safkanlarla kazanma başarısı gösteren tecrübeli jokey Sadettin Boyraz da koşu öncesi heyecanlı olduğunu belirterek, "Gazi Koşusu, Türk atçılığının bir bayramı. Bu yüzden biz, bayram çocukları gibi heyecanlı oluyoruz. Ne kadar tecrübeli olsak da o koşuya doğru hazırlanırken o heyecanı ilk günkü gibi yaşıyoruz" diye konuştu.

"BU SENE YÜZDE 100 KAZANIR DİYEBİLECEĞİMİZ POTANSİYELDE BİR AT GÖREMİYORUM"

Gazi Koşusunda yer alacak olan atları değerlendiren tecrübeli jokey, yarışı 3'üncü kez kazanmak istediğini vurgulayarak, "Her jokey, katıldığı her yıl bu koşuyu kazanmak ister. Bu bize 2 sefer nasip oldu. Her bindiğinizde 'Neden 3'üncü kez olmasın?' diyorsunuz. 22 at koşacak. Bunların aralarında ön plana çıkan atlar mutlaka vardır. Sürpriz yapabilecek potansiyelde atlar da var. Geçmiş yıllarda bazı atlar ön plana çıkmıştı ama bu sene yüzde 100 kazanır diyebileceğimiz potansiyelde bir at göremiyorum. Hak edenin kazandığı, centilmence bir koşu olsun. İnşallah biz kazanırız" ifadelerini kullandı.

Sadettin Boyraz, Gazi Koşusunda bineceği Maximus Boy isimli safkanla, yarışı kazanma şansını yüksek gördüğünü belirterek sözlerini noktaladı.

DHA