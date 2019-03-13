League of Legends‘ta 9.6 Yaması’yla birlikte hangi şampiyonlarda nasıl değişiklikler olacak? Riot Games çalışanı David Capurro’nun verdiği bilgilere göre 9.6 ile birlikte oyundaki dengelerde birçok değişiklik olacak gibi görünüyor. Her ne kadar dengelemelerin miktarı konusunda bilgi verilmese de, 9.6’nın ardından tank şampiyonları haritada daha sık görebilir.

Daha fazla tank göreceğiz

Güçlendirilmesi beklenen şampiyonlar arasında Ornn, Trundle, Urgot, Nautilus ve Shen gibi tank şampiyonlar yer alırken, nişancı olarak Caitlyn’in güçlendirme alacağını biliyoruz. Orta koridorun menzil tanımayan şampiyonu Xerath’ı 9.6’da daha güçlü görecekken, Gnar yeniden metanın öne çıkan şampiyonlarından biri olabilir gibi duruyor.

Agresif şampiyonlarda bir düşüş

Son düzenlemelerin ardından en çok seçilen ormancılar arasında yer alan Rek’Sai, 9.6 ile biraz düşüşe geçecek. Hemen hemen her koridorda oynanan Sylas da dengeleme alacakken, oyunun agresif şampiyonları Jayce, Zoe ve LeBlanc da nerf’lenecek şampiyonlar arasında yer alıyor. Morgana’yı da yeni yamayla birlikte şimdikinden daha güçsüz görebiliriz, bizden söylemesi. (Playerbros)