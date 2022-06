Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır yapılan Gazi Koşusu'nun startı bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda verilecek. Atçılığımızın derbisinde 19'u erkek, 3'ü dişi 22 safkan piste çıkacak. Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır seyirci alınmayan Gazi Koşusu, kapılarını yarışseverlere açacak. Yarışta iki yabancı jokey de at binecek. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in de jokeyliğini yapan İtalyan Lanfranco Dettori, 12-Hardmet, Fransız Olivier Peslier de 2-Anadolu Gururu'na binecek. Son 7 Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik'in bineceği 18-Zala Bey kazanrırsa, TJK Başkanı Serdar Adalı'nın 16 yıl önce vefat eden babası Hasan Adalı'nın Gazi kazanma vasiyetini yerine getirmiş olacak.

96. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu canlı yayınlanacak mı?

Ulu Önder MustafaKemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu bugün saat 17.15’ten itibaren Demirören Medya bünyesinde yer alan Kanal D, CNN Türk, D-Smart ve TAY TV’den canlı yayınlanacak.

Gazi Koşusu 2022 jokeyleri ve koşacak atlar hangileri?

96. Gazi Koşusu’na toplamda 22 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19’u erkek, 3’ü de dişi taylardan oluştu. Yarışı kazanacak tayın sahibi 2 milyon 500 bin lira olurken, ikinciye 1 milyon lira, üçüncüye 500 bin lira, dördüncüye 250 bin lira, beşinci safkana ise 125 bin lira ikramiye ödenecek.

İstanbul’da sezonun 33. yarış gününde düzenlenecek olan diğer önemli mücadelelerden; G1 Anafartalar Koşusu’na 3 yaşlı 18 İngiliz tayı, G1 Haliç Koşusu’na 4+ yaşlı 7 İngiliz atı, G2 Zübeyde Hanım Koşusu’na 4+ yaşlı 13 İngiliz kısrağı, G2 Ali Rıza Bey Koşusu’na 4+ yaşlı 12 Arap atı, G2 Nene Hatun Koşusu’na 3 yaşlı 16’sı asıl 13’ü de yedek olmak üzere 29 dişi İngiliz tayı kayıt edildi.

Ödül 4 milyon 578 bin 450 TL’ye ulaşacak

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun, bu yılki birincilik ikramiyesi 2.5 milyon TL olarak belirlendi. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3 milyon 859 bin 700 TL ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4 milyon 578 bin 450 TL’ye ulaşacak.

Unutamayacakları bir gün geçirecekler

Oldukça renkli geçmesi beklenen günde, on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yarışseverler, saat 12.00'den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere, çeşitli aktivitelerle unutamayacakları bir gün geçirecekler.

Gazi Koşusu'nun en’leri

Gazi Koşuları’ndaki en iyi derece 2.26.22 ile 1996 yılından bu yana Özdemir Atman’ın Bold Pilot isimli safkanına ait. Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi'dir. Mümin Çılgın toplam 9 kez kazanarak Gazi Kupası’nı en fazla kaldıran jokey olmuştur.

Jokey Ahmet Çelik'in hedefi; üst üste 8. Gazi Koşusu zaferi

Son 7 yıldır üst üste Gazi Koşusunu kazanan Ahmet Çelik, organizasyonda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Pazar günkü yarışta Zala Bey isimli safkan ile piste çıkacak olan Çelik, “Her yarış heyecanlı ama Gazi Koşusu bambaşka bir heyecan. Çok farklı bir ortam var. Gazi Koşusu bittiğinde öbür gün yine biz bir sonraki Gazi Koşusunu düşünüyoruz. O kadar önemli bizim için. Her jokeyin hayalinde Gazi Koşusunda at binmek vardır. Bize 7 sefer üst üste kazanmak nasip oldu. Bu sene de bir aksilik olmaz ise şanslı isimlerin arasındayız. Rakiplerimiz de iyi” diye konuştu.

'Yarışın 5 at arasında geçeceğini düşünüyoruz'

Gazi Koşusu'nun her yıl heyecanlı geçtiğini aktaran tecrübeli jokey, “Bu sene biraz daha kalabalık. Aslında performansı biraz daha düşük atlar da var. Şanslı atlar da güç olarak birbirinden fazla sıyrılmıyor. Yarış içerisinde şans kime güler ise o kazanacaktır. Biz, yarışın 5 at arasında geçeceğini düşünüyoruz. Her atın şansı var. Herkesin kafasında yarış öncesi beğendiği ve güvendiği atlar olur. Ben de 5-6 at arasında geçeceğini düşünüyorum. Bunların dışında bir at kazanırsa da büyük bir sürpriz olur” ifadelerini kullandı.

'Gurur duyuyorum kendimle'

Gazi Koşusu'nu 9 kez kazanarak rekoru elinde bulunduran efsane jokey Mümin Çılgın ile ilgili düşüncelerini paylaşan Çelik, “Mümin ağabey, büyük bir üstat. O zamanın şartları da şu an olduğu gibi zor. 9 sene kazanması, çok büyük bir gurur. Bizim farkımız, 7 sene üst üste kazanmak. Üstadımıza yaklaşmışsak ve onlar arasında adımız geçiyor ise ne mutlu bize, gurur duyuyorum kendimle” diyerek sözlerini noktaladı.