İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşecek Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’na 21'i erkek, 1’i dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayı katılacak. Geçtiğimiz yıl Call To Victory isimli safkanla kazanarak üst üste 6. Gazi zaferine imza atan ve kırılması güç bir rekorun sahibi olan Ahmet Çelik, bu sene de Burgas isimli safkanla en iddialı isimlerden biri olarak gösterilirken, Real Runner isimli safkanla start alacak Gökhan Kocakaya otoriteler tarafından yarışın favorilerinden biri olarak adlandırılıyor. 95. Gazi Koşusu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak koşulurken, yarışın heyecanı 26 Haziran Cumartesi 17.15’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı yayınlanacak.