Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 93 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının derbisi (G1) Gazi Koşusu, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda saat 17.15’te koşulacak. Çim pistte gerçekleşecek 2400 metre mesafeli Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olurken, ikinciye 660.000 TL, üçüncüye 330.000 TL ve dördüncüye 165.000 TL olarak toplamda 2.805.000 TL ikramiye ödenecektir. Yetiştiricilik primi olarak ise, birinciye 453.750 TL, ikinciye 181.500 TL, üçüncüye 90.750 TL ve dördüncüye 45.375 TL olmak üzere toplam 771.375 TL yetiştiricilik primi dağıtılacaktır.

Yılın bu en önemli koşusunda galip gelen tayın sahibi; kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2.393.835 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 453.750 TL’lik yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 2.847.585 TL olacaktır.

93. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

30 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 93.’sü koşulacak Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu TAY TV ve TJK TV'den canlı yayınlanacak.

3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus koşuya ikisi dişi olmak üzere kaydı yapılan 22 safkan şu şekilde belirlendi.

Gazi Koşusu günü gerçekleşecek diğer önemli koşulardan;

İstiklal Savaşı Koşusu’na 4 yaşlı 17 Arap atı,

Nene Hatun Koşusu’na 3 yaşlı 21 dişi İngiliz tayı,

Zübeyde Hanım Koşusu’na 4+ yaşlı 7 İngiliz kısrağı,

Ali Rıza Bey Koşusu'na 4 yaşlı 15 Arap atı,

Anafartalar Koşusu’na 3 yaşlı 18 İngiliz tayı,

ve Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu’na 4+ yaşlı 14 İngiliz atı kayıt edildi.

Bu önemli günde gerçekleşecek yarışların jokey deklareleri 28 Haziran Cuma günü yapılacak.

4 SAFKAN ÖNE ÇIKIYOR

Gazi Koşusu'nda bu yıl öne çıkan safkanlar ise şunlar;

-Taylık döneminde önemli başarılar elde eden Yamanlar Beyi (Jokey Mustafa Çiçek ile koşması bekleniyor)

-Uzun mesafede başarılı olması beklenen Scoutleo

-Son 3 yılın şampiyon jokeyi Ahmet Çelik'in binmesi beklenen The Last Romance.

-Halis Karataş'ın bineceği Long Runner koşunun favori isimleri...



