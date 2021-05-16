90+5'te Alisson tarih yazdı! (ÖZET İZLE) West Bromwich - Liverpool maç sonucu: 1-2
Premier Lig'in 36. haftasında West Bromwich'e konuk olan Liverpool'a galibiyeti Brezilyalı kaleci Alisson getirdi. Mücadele 1-1 devam ederken 90+5'te kazanılan kornerde kalesi terk eden ve yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarsan Alisson, kritik 3 puanı takımının hanesine yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi ümitlerini sürdüren Liveprool, Premier Lig'in 36. haftasında haftalar önce küme düşmesi kesinleşen West Bromwich'e konuk oldu. Henüz 15. dakikada ev sahibi Hal Robson-Kanu ile öne geçti. 33. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle eşitliği yakalayan Merseyside ekibi, kalan dakikalarda West Bromwich kalesini abluka altına aldı.
90+5'te kazanılan kornerde kalesinden çıkan Alisson, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı ve müsabaka Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Altın değerindeki 3 puan
Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran, üst üste 3. galibiyetini alan Liverpool, 63 puanla 5. sıradaki yerini korudu ve 4. basamaktaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Chelsea ligi ilk 4'te bitirirse, Şampiyonlar Ligi'ni kazansa dahi, Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. West Bromwich ise 26 puanla 19. sırada kaldı.
Okay Yokuşlu ilk 11'de çıktı, Mbaye Diagne süre alamadı
West Bromwich Albion kadrosundaki milli futbolcu Okay Yokuşlu, ilk 11’de sahaya çıktı ve 75. dakikada yerini Livermore’a bıraktı. Bonservisi Galatasaray 'da bulunan Mbaye Diagne ise yedek kulübesinde başladığı maçta süre alamadı.