Şampiyonlar Ligi ümitlerini sürdüren Liveprool, Premier Lig'in 36. haftasında haftalar önce küme düşmesi kesinleşen West Bromwich'e konuk oldu. Henüz 15. dakikada ev sahibi Hal Robson-Kanu ile öne geçti. 33. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle eşitliği yakalayan Merseyside ekibi, kalan dakikalarda West Bromwich kalesini abluka altına aldı.

90+5'te kazanılan kornerde kalesinden çıkan Alisson, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı ve müsabaka Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Altın değerindeki 3 puan

Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran, üst üste 3. galibiyetini alan Liverpool, 63 puanla 5. sıradaki yerini korudu ve 4. basamaktaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Chelsea ligi ilk 4'te bitirirse, Şampiyonlar Ligi'ni kazansa dahi, Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. West Bromwich ise 26 puanla 19. sırada kaldı.

Okay Yokuşlu ilk 11'de çıktı, Mbaye Diagne süre alamadı

West Bromwich Albion kadrosundaki milli futbolcu Okay Yokuşlu, ilk 11’de sahaya çıktı ve 75. dakikada yerini Livermore’a bıraktı. Bonservisi Galatasaray 'da bulunan Mbaye Diagne ise yedek kulübesinde başladığı maçta süre alamadı.



