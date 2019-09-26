ADANA, (DHA) - Adana'da Torosspor Futbol Okulu'nda 4 yaşından beri futbol oynayan 9 yaşındaki Kayhan Yalçınkaya ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Torosspor Futbol Okulu Başkanı ve Antrenör Mustafa Yürür, 4 yaşında futbola başlayan ve sol ayağını kullanan Kayhan Yalçınkaya ile sözleşme imzaladı. 9 yaşındaki öğrencisinin yetenekli olmasından dolayı küçük yaşına rağmen diğer kulüplerin de dikkatini çektiğini belirten Yürür, "Kayhan sol ayaklı bir orta saha ve oyun kurucu. 5 yıldır isteyenler vardı. Biz de beğendiğimiz bir oyuncu olmasından dolayı sözleşme imzaladık. Amatör lisans verdik, sahaya sürüyoruz" dedi.

"GURUR DUYDUK"

Kuru temizleme işiyle uğrayan Kayhan Yalçınkaya'nın babası Ahmet Yalçınkaya ise, "Oğlumun küçük yaşına rağmen teklifler almasıyla gurur duyduk. Birçok kulüp gündemine almıştı. Oğlum Torosspor Futbol Okulu'nda devam etmek istedi. Biz de kararına saygı duyduk. İnşallah gelecekte büyük bir futbolcu olacak, milli takıma kadar yükselecek" diye konuştu.



(FOTOĞRAFLI)