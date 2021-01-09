Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan korona virüsü salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 9.537 olduğunu belirten Bakan Koca, 181 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 26.033.695 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 2.317.118 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 22.631 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız.











