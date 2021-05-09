Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2102 olduğunu belirtilirken, 283 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 49.390.141 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 43.029 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 15.191 olarak açıklandı.