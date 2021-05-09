9 Mayıs koronavirüs tablosu...Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2102 coronavirüs hastası tespit edildiği, 283 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 43.029 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 15.191 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2102 olduğunu belirtilirken, 283 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 49.390.141 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 43.029 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 15.191 olarak açıklandı.