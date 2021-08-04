9. İznik Ultra Maratonu, 6-8 Ağustos’ta yapılacak

İznik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İznik Gölü çevresinde, 8 kategoride yapılacak yarışlar için hazırlıklar tamamlandı.

Macera Akademisi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi desteğiyle düzenlenen etkinliğe, yaklaşık bin sporcunun katılması bekleniyor.

Sporcular, 160, 90, 55, 35, 25 ve 13 kilometrelik doğal parkurlarda koşacak. Etkinlik, 5 kilometrelik "İznik Unesco Koşusu ve Çocuk Koşusu" ile son bulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik Ultra Maratonu’nun bu yıl ulusal ve uluslararası düzeyde binden fazla sporcuya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Usta, "Yarışmacılar, 5 kilometrelik İznik Unesco Koşusu’nda tarihi eserlerin arasında, muhteşem atmosferde koşma şansı yakalayacak. Herkesi bu heyecanı, bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.