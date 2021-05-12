9 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor

Heyecanın tavan yaptığı hafta içi mesaisinde tansiyonu en düşük olması beklenen mücadele, nefes kesen bir maça sahne oldu. Ligde herhangi bir iddiası kalmayan iki takım; Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor ’un kapışmasında zafer Rize’nindi. Kurtuluşunu geçen hafta ilan eden Karadeniz ekibi, Gaziantep FK’yı 4-2 ile yenip prestij maçından istediğini aldı. Tunay’ın 6. dakikada attığı golle öne geçen Yeşil-Mavililer, 31’de İsmail, 45’te Söderlünd’le farka gitti. Antep ise sonrasında dirildi. Güneydoğu ekibi, iki dakika içinde 47 ve 48’de Maxim ile Muhammet’in golleriyle farkı 1’e indirdi.

İlk 5’i kaçırdı

İkinci yarı tempo ilk devreye göre biraz daha da arttı. Rizespor, Sabo’nun penaltısıyla 59. dakikada yeniden rahatladı. Samudio 79’da 4-2 yaptı, Samudio 5’i attı. Antep, Muhammet ve Papy ile cevap verdi. Bülent Uygun’un takımı bu galibiyetle puanını 48 yaparken Gaziantep FK son haftaya 55 puanla girdi.



