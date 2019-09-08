İZMİR, (DHA) -

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw, kadınlarda ise milli atlet Yayla Kılıç kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 35 numaralı forma ile yarışa katılıp 21 kilometrelik parkuru tamamladı. İzmir'in işgalden kurtuluşunun anısına 7 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen maraton, Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan koşuya başlayan atletler Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na ulaştıktan sonra dönüş yaparak yeniden Cumhuriyet Meydanı'na vardılar.

Uluslararası AIMS sertifikalı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'na bazı vatandaşlar çocuklarıyla katıldı. Katılımcılar arasında bebek arabalı aileler olduğu gibi hamile kadınlar da vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer parkuru tamamladı ve ödül töreninde yarışın birincilerine madalyalarını verdi. Yarı maratonda erkekler kategorisinde ipi göğüsleyen isim Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw oldu. Erkeklerde milli atlet Sezgin Ataç ikinci, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa da üçüncü oldu. Kadınlar kategorisine ise milli atlet Yayla Kılıç yarışı birinci sırada tamamlayarak altın madalyaya uzandı. Kılıç'ı yine milli atletler Meryem Erdoğan ve Dilan Atak izledi. Dereceye giren atletlere toplam 103 bin TL para ödülü verilirken, yarışa katılan ve parkuru tamamlayan tüm sporculara da madalya takıldı.

(FOTOĞRAFLI)