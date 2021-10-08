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9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası başladı

Sırbistan’da düzenlenen 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası (MCO 2021) sprint bayrak yarışıyla başladı.

08 Ekim 2021, Cuma 19:51 Son Güncelleme:
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9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası başladı

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun ilk gününde sprint bayrak yarışının gerçekleştirildiği belirtildi. Şampiyonada yer alan milli takımın günü güzel sonuçlarla bitirdiği belirtilerek, "Günü, Elit Milli Takımımız şampiyon, Genç Milli Takımımız ise üçüncü tamamlamıştır." denildi.     

Türkiye’yi şampiyonada Elit Milli Takım ’da Ahmet Kaçmaz, Özgür Fettah, Elif Gökçe Avcı ve Betül Esner, Genç Milli Takım’da ise Aziz Kızıltaş, Ali Aydın, Buket Aydın ve Esma Melle temsil ediyor.

ANKARA (AA)

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