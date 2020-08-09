9 Ağustos Milli Piyango çekilişi sona erdi

Milli Piyango'da yeni dönem başladı. millipiyangoonline ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasıyla yeni bir döneme giren Sisal Şans, bu tür oyunların internet üzerinden oynanmasını kolaylaştırdı. Yeni oyunları ve büyük ikramiyeleriyle dikkatleri üzerinde toplayan Sisal Şans, klasikleşmiş olan Milli Piyango'ya yeni dönemde de yer verdi. Her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda yapılan çekilişlerin sonuçlarını millipiyangoonline ve fanatik.com.tr'de bulablirsiniz.

9 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONA ERDİ

Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango’nun ilk çekilişi saat 15.30’da başlamıştı.. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği Milli Piyango’nun ilk çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL. Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı’nda. Çekiliş tamamlanırken açıklanacak sonuçlar ile ilgili detayları bu sayfada bulabilirsiniz.

Milli Piyango nasıl oynanır?

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.

Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.