9-10-11-12 Temmuz Fanatik İddaa tahminleri
İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya - İngiltere finalinin heyecanı yaşanacakken dev karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.
İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya - İngiltere finalinin heyecanı yaşanacakken dev karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.
Vikingur O.-Grindavik | Üst - 1.27
Vikingur son 6 maçını da kaybetti. Bu süreçte 24 gol kalelerinde gördüler. Bu maçta da pek varlık gösterebileceklerini düşünmüyorum. Grindavik büyük favori olsa da 2.5 üst bahsi oranıyla avantajlı.
Afturelding-Fram | Gol Var - 1.42
Afturelding, Grindavik karşısında 3-3 berabere kalmıştı. Ligde orta sıralarda yer alıyorlar. Bu maçta lig lideri Fram’ı konuk edecekler. Deplasman ekibine yakın olsam da KG Var bahsi daha mantıklı seçim.
Fjölnir-Selfoss | 1 - 1.57
Fjölnir açısından Vestri, Kordrengir ve Akureyri maçlarında elde edilen 1 puan keyifleri kaçırmıştı. Selfoss’un da çok formda olduğunu söyleyemem. Bu maçta Fjölnir kazanıp silkelenir.
Sandefjord-Sarpsborg | Ev 1.5 altı - 1.41
Sandefjord, deplasmanda Stabaek karşısında 20 kazandı ve kendini orta sıralara attı. Sarpsborg ise Molde gibi ligin en üst profil ekibini 1-0’la geçti. Sandefjord’un 2 gol atması zor.
Mjondalen-Haugesund | Alt - 1.51
Mjondalen son 5 maçında da kazanamadı. Bu sebepten ötürü ligde 14. sıraya kadar gerilediler. Haugesund ise son 4 maçında 10 puan topladı ve kalesini 4 maçta da gole kapamasını bildi. Bu maçta 2.5 alt bahsi uygun.
Viking-Stromsgodset | Üst - 1.35
Ligin gol yollarında iki etkili takımı karşı karşıya geliyorlar. Viking son 4 maçta 10 gol bulurken, Stromgodset ise 9 golüyle dikkat çekti. Bu maçta 2.5 üst bahsinin rahat aşılmasını bekliyorum.
Rosenborg-Kristiansund | 1 - 1.53
Rosenborg uzun yıllardır yerel liginde 5 maç kazanmadığı bir seri yaşamamıştı. Bu durumu bir an önce çözmek adına taraftarı önünde çok konsantre oynayacaklardır. Kristiansund iyi bir takım olsa da tercihim MS 1.
Honka-Oulu | Alt - 1.55
Honka bu maç öncesinde Avrupa Konferans 1. Eleme turu maçı oynadığı için rakibinden biraz yorgun olacaktır. Oulu çok zayıf bir ekip. Çok gol beklemiyorum.
Haka-Kups | 2 - 1.56
Haka adına ligdeki son 5 maçta toplanan 2 puan hayal kırıklığı yarattı. Kups bu maça 5’te 5 yaparak geliyor. Son iki maçta Oulu gibi bir takımla oynasalar da, arka arkaya galibiyetler önemliydi. Haka önünde seri 6 maça uzar.
İtalya-İngiltere | İY 0.5 üstü - 1.53
Roberto Mancini ve Gareth Southgate düellosunda bizleri büyük bir heyecan bekliyor. 1 aylık turnuva serüveninin son maçında taraflar kazanmak adına büyük efor ortaya koyacaklardır. Maçın kontrollü bir havada geçmesini beklesem de, ilk yarı gol olur.
HIFK-Lahti | Gol Var - 1.67
HIFK Helsinki son 5 maçında yalnızca derbide HJK’ya 1-0 mağlup olmuştu. Lahti çok açık oynayan bir ekip. Son maçta Seinajöki’yi 2-1 mağlup ettiler. KG Var bahsi güzel oranından değerlendirilebilir.
KTP Kotka-Mariehamn | Gol Yok - 1.71
KTP Kotka, Finlandiya Veikkausliiga’nın zayıf ekiplerinden. Gol yollarında etkisizler. Mariehamn ise son 8 maçta yalnızca 1 puan topladı. Bu maçta Gol Yok isabetli bir seçim olacaktır.