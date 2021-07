9-10-11-12 Temmuz Fanatik İddaa tahminleri

İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya - İngiltere finalinin heyecanı yaşanacakken dev karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Vikingur O.-Grindavik​ | Üst - ​1.27

Vikingur son 6 maçını da kaybetti. Bu süreçte 24 gol kalelerinde gördüler. Bu maçta da pek varlık gösterebileceklerini düşünmüyorum. Grindavik büyük favori olsa da 2.5 üst bahsi oranıyla avantajlı.

Afturelding-Fram​ | Gol Var - ​1.42

Afturelding, Grindavik karşısında 3-3 berabere kalmıştı. Ligde orta sıralarda yer alıyorlar. Bu maçta lig lideri Fram’ı konuk edecekler. Deplasman ekibine yakın olsam da KG Var bahsi daha mantıklı seçim.

Fjölnir-Selfoss | 1 - ​1.57

Fjölnir açısından Vestri, Kordrengir ve Akureyri maçlarında elde edilen 1 puan keyifleri kaçırmıştı. Selfoss’un da çok formda olduğunu söyleyemem. Bu maçta Fjölnir kazanıp silkelenir.

Sandefjord-Sarpsborg | ​Ev 1.5 altı - ​1.41

Sandefjord, deplasmanda Stabaek karşısında 20 kazandı ve kendini orta sıralara attı. Sarpsborg ise Molde gibi ligin en üst profil ekibini 1-0’la geçti. Sandefjord’un 2 gol atması zor.

Mjondalen-Haugesund​ | Alt - ​1.51

Mjondalen son 5 maçında da kazanamadı. Bu sebepten ötürü ligde 14. sıraya kadar gerilediler. Haugesund ise son 4 maçında 10 puan topladı ve kalesini 4 maçta da gole kapamasını bildi. Bu maçta 2.5 alt bahsi uygun.

Viking-Stromsgodset​ | Üst - ​1.35

Ligin gol yollarında iki etkili takımı karşı karşıya geliyorlar. Viking son 4 maçta 10 gol bulurken, Stromgodset ise 9 golüyle dikkat çekti. Bu maçta 2.5 üst bahsinin rahat aşılmasını bekliyorum.

Rosenborg-Kristiansund​ | 1 - ​1.53

Rosenborg uzun yıllardır yerel liginde 5 maç kazanmadığı bir seri yaşamamıştı. Bu durumu bir an önce çözmek adına taraftarı önünde çok konsantre oynayacaklardır. Kristiansund iyi bir takım olsa da tercihim MS 1.

Honka-Oulu​ | Alt - ​1.55

Honka bu maç öncesinde Avrupa Konferans 1. Eleme turu maçı oynadığı için rakibinden biraz yorgun olacaktır. Oulu çok zayıf bir ekip. Çok gol beklemiyorum.

Haka-Kups | ​2 - ​1.56

Haka adına ligdeki son 5 maçta toplanan 2 puan hayal kırıklığı yarattı. Kups bu maça 5’te 5 yaparak geliyor. Son iki maçta Oulu gibi bir takımla oynasalar da, arka arkaya galibiyetler önemliydi. Haka önünde seri 6 maça uzar.

İtalya-İngiltere​ | İY 0.5 üstü​ - 1.53

Roberto Mancini ve Gareth Southgate düellosunda bizleri büyük bir heyecan bekliyor. 1 aylık turnuva serüveninin son maçında taraflar kazanmak adına büyük efor ortaya koyacaklardır. Maçın kontrollü bir havada geçmesini beklesem de, ilk yarı gol olur.​

HIFK-Lahti | ​Gol Var​ - 1.67

HIFK Helsinki son 5 maçında yalnızca derbide HJK’ya 1-0 mağlup olmuştu. Lahti çok açık oynayan bir ekip. Son maçta Seinajöki’yi 2-1 mağlup ettiler. KG Var bahsi güzel oranından değerlendirilebilir.

KTP Kotka-Mariehamn | ​Gol Yok​ - 1.71

KTP Kotka, Finlandiya Veikkausliiga’nın zayıf ekiplerinden. Gol yollarında etkisizler. Mariehamn ise son 8 maçta yalnızca 1 puan topladı. Bu maçta Gol Yok isabetli bir seçim olacaktır.