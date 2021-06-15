İspanya, Euro 2020 ilk maçında İsveç ile 0-0 berabere kaldı ve büyük bir sürprize imza attı. Turnuvanın favorilerinden İspanya, Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta kilidi açamadı. Turnuva öncesi koronavirüs kaynaklı sıkıntı yaşayan Luis Enrique'nin ekibi çok üstün olmasına hem golü bulamadı hem de net pozisyonlar verdi.





'Tiki-taka' sonuç vermedi

İspanya maç boyunca %75 topla oynama oranına ulaşırken bu alanda zirve yaptı. İspanya ile özdeşleşen 'tiki-taka' futbolunu çağrıştıran oyunda 852 isabetli pas yapan %89 başarı oranına ulaşan Luis Enrique'nin ekibi istatistik rekorları kırdı ve ama galip gelemedi.

Olsen yıldızlaştı, Morata eleştirildi

İspanya takımı toplamda 17 şut çekerken gol atamayı başaramadı. İspanya'nın 5 şutunu çıkaran kaleci Olsen yıldızlaşırken A Milli Takım seviyesinde istediği performansı göstermeyen Morata ise en çok eleştirilen isimler arasında yer aldı.

Morata maç boyunca 3 şut çekerken fileleri havalandıramadı. 28 yaşındaki oyuncu son 5 milli maçında sadece bir kez fileleri havalandırabildi



