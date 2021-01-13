Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sorun yaşamadı, çeyrek final biletini kaptı. Statü gereği tek maç üzerinden oynanan son 16 turu mücadelesinde Yeni Malatyaspor'a konuk olan Sarı-Kırmızılılar renkdaşı önünde penaltı atışlarıyla turu geçti. İlk yarısında temponun yükselmediği karşılaşmada, ev sahibi ekip bir isabetli şutla oynarken Cim Bom kaleyi bulamadan devre arasına girdi. İkinci yarıda da görüntü değişmedi, normal süre 0-0'lık skorla tamamlandı.

8. penaltıda bitti

Denge ilk uzatma bölümünde bozuldu. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topta Umut Bulut ceza sahası dışından vurdu, kaleci Fatih Öztürk'ün de hatasıyla top filelerle buluştu. Golden sonra Fatih Terim, Emre Akbaba ile Linnes'i çıkardı, Ömer Bayram ile Şener'i oyuna aldı. İki dakika uzatma verilen karşılaşmada 120+1'de soldan serbest vuruş kazanan Galatasaray'da topun başına Ömer Bayram geçti. Ortasında Luyindama kafayla topu ağlara gönderip maçı penaltılara taşıdı. İlk 5 penatıltıda eşitlik bozulmadı. Hata yapanın eleneceği seri atışlarda Emre Kılınç gol yaparken, 8'inci penaltı için topun başına gelen Jetmir Topalli'nin atışını kaleci Fatih Öztürk kurtardı ve Galatasaray çeyrek finalist oldu.