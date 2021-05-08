Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2178 olduğunu belirtilirken, 281 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 49.192.673 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 42.746 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 18.052 olarak açıklandı.