Sergen Yalçın: 8 maçta 24 puan istiyorum

Süper Lig’de 26 hafta sonunda topladığı 44 puanla zirve yarışında 9 puan geride bulunan Siyah-Beyazlılar, yaklaşık 3 aylık aranın ardından cumartesi günkü Antalyaspor hazırlıkları için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına hedefi gösterdi...

‘Herkes hazır olsun’

Sergen Yalçın, önceki gün yapılan takım antrenmanı sonrasında oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Başarılı çalıştırıcı, futbolcularından kalan haftalarda tüm güçleriyle mücadele etmelerini söyleyerek gelecek sezon planlamasını kalan 8 haftadaki durumlarına göre yapacağını söyledi. Yalçın, “Ligde önümüzde 8 maç var. Kalan tüm karşılaşmalarımızı kazanmanızı istiyorum. Yarışın uzağında kaldığımız doğru ancak şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Ligde önümüzdeki mücadelelerde ortaya koyacağınız performans, gelecek sezonun göstergesi olacak. Herkes şans bulacak gibi hazır olsun” sözlerini sarf etti. Dün günü izinli geçiren yıldızlar, bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Orhan Yıldırım