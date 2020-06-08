8 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Piyango çekiliş sonuçları
Milli Piyango tarafından yeni olarak piyasaya sürülen Süper Piyango oyununa ilgi büyük. Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor. Kısa sürede vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Süper Piyango'da 8 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com ‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor. Süper Piyango sonuçları ve Süper Piyango'ya dair her şey haberimizde.
Son dakika haberi... Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 8 Haziran Pazartesi çekiliş sonuçları açıklandı. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 50 kişiye bin TL ve 3 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.
7 HAZİRAN SÜPER PİYANGO SONUÇLARI
500000 TL ikramiye kazanan numaralar
021885 032747 133743 138263 374856
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
005212 007898 015421 017395 028924 031235
042927 050102 059555 060674 086634 089996
096186 097501 097970 108053 145772 155947
168183 183052 199398 202922 222055 227291
237083 240122 242716 254088 258021 259024
263014 269826 276856 309640 317138 328982
346324 349335 361514 368232 383547 396351
437085 453497 454642 456119 461117 471679
490139 494407
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
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İşte Süper Piyango’nun detayları;
- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
- 50 kişi bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak
- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek
- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak
Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?
Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.
Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.