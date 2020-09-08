Süper Loto'nun 8 Eylül çekilişi tamamlandı. Youtube üzerinden canlı yayınlanan çekilişte 60 numara arasından çıkan şanslı rakamlar şu şekilde: 23 - 27 - 30 - 36 - 49 - 54.

Bir sonraki Süper Loto perşembe akşamı saat 21.30'da yine canlı yayında çekilecek.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ONLİNE'DA DEV İKRAMİYE SAHİBİNİ ARIYOR

Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından dilediğiniz zaman online oyun oynayabilir, QR kodla sorgulama yapabilir, 7-24 para çekip gönderebilir ve tüm sonuçlara ulaşabilirsiniz. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Süper Loto nasıl ve nereden oynanır? Süper Loto kolon ücreti ne kadar?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.



