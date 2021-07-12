76 Iğdır Belediyespor şampiyon oldu, kent bayram yerine döndü

2020-2021 BAL sezonu 108 takımın katılımıyla 32 grupta gerçekleşti. BAL'da 4'üncü bölge 8'inci grupta Erzurum Yakutiyespor, Ağrı Doğubayazıt Belediyesi ve Erzurum Ilıca İdmanocağısporla mücadele etti. Grubu 1'inci olarak tamamlayan Iğdır temsilcisi 3'üncü lige yükselmek için play-off maçları oynadı. Ankara'daki maçlarda Kurtalanspor'u 3-1, Fırat Üniversitesi'ni de 2-0'la geçen 76 Iğdır Belediyespor, dün Ankara'da Diyarbakır'la oynadığı final maçını da 44'üncü dakikada Muhammet'in attığı golle kazanıp namağlup olarak 3'üncü lige yükseldi.

Maçın bitiş düdüğünden sonra şehir merkezinde bir araya gelen 76 Iğdır Belediyespor taraftarları, sokağa dökülüp, konvoy ve meşalelerle kutlama yaptı. Ellerinde takım ve Türk bayraklarıyla sokağa dökülen Iğdırspor taraftarları, büyük sevinç yaşadı. Taraftarın şampiyonluk coşkusuna polis ekipleri de konvoya katılarak destek verdi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Profesyonel lige kavuştuğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Sporla birlikte her alanda, 'İnandık başaracağız, inanın başaracağız' diyoruz. Sezon başından bugüne kadar büyük emekler vererek şampiyon olmamıza vesile olan kulüp başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik heyetimize, futbolcularımıza, Ova Beyleri taraftar grubumuza ve destek olan tüm Iğdırlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

TÜM TAKIMLARIMIZI KUTLUYORUM

Müsabakaların ardından Misli.com 3'üncü Lig'e yükselen ekipleri kutlayan TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, mesajında, "108 takımın katılımıyla 32 grupta oynanan müsabakalar sonunda, grup birincisi olan 32 takım, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarını sıkıştırılmış bir takvimle oynamışlardır. Pandemi koşulları altında düzenlenen bu lige katılan tüm takımlarımızı kutluyorum" diye konuştu.

Amatör rekabetin en yüksek seviyede yaşandığını aktaran Düşmez, "Takımlarımız başarı öykülerine yenilerini ekledi. TFF 3. Lig'e yükselen takımlarımızı, TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir, yönetim kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA