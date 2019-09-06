Antalyalı iş insanı Ali Bıdı, çocukken geçirdiği verem hastalığının ardından Almanya’ya işçi olarak gidip uzun yıllar orada yaşadı. Türkiye’ye döndüğünde beslenme düzenini tamamen değiştirip vegan olduktan sonra spora başlayan Bıdı, 2014 yılında tanıştığı triatlon sporuyla kendi yaş kategorisinde mücadele veriyor.

2015 yılında Alanya’da Uluslararası Triatlon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Triatlon Dünya Kupası’nda 60 yaş ve üstü kategoride Türkiye’yi temsil eden tek sporcu olan Ali Bıdı, 750 metre yüzmeyi, 20 kilometre bisikleti, 5 kilometre koşuyu 1 saat 30 dakikada tamamlayarak 10 sporcu arasında dünya ikincisi olmuştu.

Yine Antalya’da 2016 yılında yapılan dünyanın en prestijli triatlon yarışlarından ’Gloria Ironman 70.3 Turkey’de 1900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşuyu 7 saat 13 dakikada tamamlayarak kendi yaş kategorisinde Avrupa ikincisi, 4 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve 12 ülkeden profesyonel sporcuların yer aldığı Triatlon Balkan Şampiyonası’nda kendi yaş kategorisinde birinci olan iş insanı Bıdı, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi.

46’NCI OLDU

Spora düşkünlüğü ve sağlıklı vücuduyla yakın çevresinde ’Demir adam’ olarak anılan Ali Bıdı, 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında İsviçre’de düzenlenen 2019 ITU World Triathlon Grand Final Lausanne Dünya Şampiyonası’na katıldı. 70-74 arası yaş kategorisinde mücadele veren Ali Bıdı, 50 rakibine karşı kıyasıya yarıştı. 50 sporcu arasında tek Türk olma özelliğiyle de dikkati çeken Bıdı, 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometrelik koşudan oluşan parkuru 3 saat 49 dakikada tamamlayarak 46’ncı sıraya yerleşti. Bıdı, federasyon tarafından verilen katılımcı madalyasıyla Türkiye’ye döndü.

’KENDİMİ SPORA ADADIM’

Kürsüye çıkamadığı için üzüldüğünü ancak 70 yaşındaki bir bireye göre gayet sağlıklı ve yarışmaya katılacak kadar şanslı olduğu için de gururlu olduğunu anlatan Ali Bıdı, ömrünün geri kalanını spora ve sporla yaşamaya adadığını söyledi. Sporu sevdirmek için çabaladığını da anlatan Bıdı, "Bu bir yaşam biçimi. Herkesin spora ayıracak vaktinin olması lazım. Sağlık elden gidince her şey sona eriyor. Spor yapan insan sağlıklı düşünür ve daha verimli olur. Ben kendimi spora adadım. 120 yaşına kadar yaşayacağım" dedi.

Alparslan Çınar - DHA



