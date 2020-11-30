7 yıl sonra Tolgay Arslan gol attı!

Bu sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya Ligi Serie A ekibi Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan, buradaki yükselen performansını 8. maçında golle süsledi. Koronaya yakalanan hocaları Luca Gotti ile 6 oyuncusundan yoksun sahaya çıkan Udinese'nin, Lazio'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta Tolgay, 11. dakikada takımını öne geçirdi. Diğer goller 45'te Pussetto'dan, 71'de Forestieri'den geldi. Sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Vedat Muriç'in takımı Lazio'nun tek sayısını, 74'te İmmobile (pen.) kaydetti.

Milan namağlup devam: 2-0

Daha önce Süper Lig kariyerindeki 113 maçta fileleri havalandıramayan ve sarı kartı sebebiyle 56'da oyundan alınan Tolgay, ligde yaklaşık 7 yıl sonra (2.611 gün) sonra gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki orta saha, lig seviyesindeki son golünü Almanya'da Hamburg'da oynarken 6 Kasım 2013'te 5-0 (d) kazandıkları Nürnberg mücadelesinde kaydemişti. Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan ise evinde Fiorentina'yı, Romagnoli ve Kessie’nin (pen.) golleriyle 2-0 geçip, liderliğini namağlup sürdürdü.