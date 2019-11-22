7 Türk kulübü kara listede! Şok uyarı...

Dünya Futbolcular Birliği, Türk futbolunu derinden sarsan şok bir uyarı yayınladı. Türk futbolunun giderek kötüleşen ekonomisine dikkat çeken Dünya Futbolcular Birliği, oyuncuları özellikle 7 takım hakkında uyardı. Süper Lig'den Ankaragücü, Antalyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor, TFF 1. Lig'den Bursaspor ve Eskişehirspor, TFF 2. Lig'den Kardemir Karabükspor ve Birevim Elazığspor'un, oyuncuların maaşlarını ödeme konusunda sıkıntılar yaşadığı belirtildi. FIFPro, ekonomik sorunlar yaşayan bu kulüplerle sözleşme yapmak isteyen oyunculara dikkatli olması ve önlemler alması konusunda çağrıda bulundu.

'Dünya genelinin yaklaşık yüzde 15'ine denk geliyor'

Açıklamada, uluslararası futbol kuruluşları ile Türk kulüpleri arasında oyuncu ödemeleri konusunda çok sayıda anlaşmazlık yaşandığı vurgulanarak, "2019 yılında Türk kulüpleri ile FIFA Uyuşmazlık Çözümü Kurulu arasındaki dosyaların sayısı, dünya genelinin yaklaşık yüzde 15'ine denk geliyor. Türk liglerinde forma giyen oyuncularla iletişime geçtik ve birçoğunun, maaş ödemesi konusunda sıkıntı yaşamasının ardından yasal destek aldığını gördük. Bu nedenle, Türk kulüpleriyle anlaşma yapacak futbolculara, avukat veya futbolcu birliğinden destek alarak kontratlarını düzenlemesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Neden bu listedeler?

Ankaragücü

Alacaklı olan birçok futbolcu ile menajer... Transferde anlaşma sağladığı oyunculara imza attıramayan Ankaragücü, tahtayı bir türlü açamadı. Borçlar nedeniyle TFF 2. Lig'e kadar Ankaragücü, sonradan ayağa kalksa da yeniden zor günlere dönebilir.

Antalyaspor

Bir dönem Süper Lig'e yıldız yağdıran Samuel Eto'o, Samir Nasri, Jeremy Menez, Djourou gibi isimlere imza attıran Antalyaspor'da beklentiler karşılanmadı. Flaş transferlerin maliyetinin altında ezilen Akdeniz ekibi, bu isimlerle yollarını ayırdı, küçülmeye gitti. Geçen sezon Bülent Korkmaz'la ayağa kalkan Antalya, bu sezon ise hayal kırıklığı yaşattı.

Kayserispor

Kayserispor'daki sıkıntıyı 17 gün görevde kalan Samet Aybaba şu sözlerle açıklamıştı: "Görev yaptığım 17 günlük süre zarfında sergilediğim tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim. Hayatım boyunca futbola bakış açım sebebi ile hep saha içinde kalmaya, saha dışı entrikalara takılmamaya çalıştım. Her koşulda aslolan kulüptür, kimse kulübün üzerinde değildir diye düşündüm. Çok üzülerek, Kayserispor’da gelinen noktanın böyle olmadığını söylemek durumundayım.''

Bursaspor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Bursaspor, transfer yasağını son gün kaldırmıştı. Bursaspor Kulübü, FIFA'lık olduğu Sebastian Frey'e borçlarını ödeyerek transfer yasağı ve puan silme cezasının ihtimalini ortadan kaldırmıştı.

Eskişehirspor

Anadolu’dan İstanbul’a başkaldıran, yıllarca zirveye oynayan, sayısız yıldızı Türk futboluna kazandıran Eskişehirspor tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz sezon maaş alamayan personeller ve tek kuruş görmeyen futbolcularla Fuat Çapa yönetiminde ligde kalmaya başaran Es Es, bu sezon da zor günler geçiriyor. Lige -6 puanla başlayan Eskişehir, ayakta kalmak için çırpınıyor.

Kardemir Karabükspor

Süper Lig'e veda eden ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan Kardemir Karabükspor, genç bir kadroyla mücadele ettiği TFF 1. Lig'den düşmüştü. Şu sıralar 2. Lig'de mücadele eden Karabük, puansız son sırada yer alıyor.

Elazığspor

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de kalmak için son gün 22 transfer yapan Elazığ, aradığını bulamadı. 4 teknik adam değişen Elazığ, şu sıralar 2. Lig'de mücadele ediyor. Finansal açıdan kaybolmak üzere olan Doğu ekibi, alt sıralardan kurtulmanın savaşını veriyor.

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