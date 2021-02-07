Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı covid-19 sitesinde açıklandı. Bugünkü hasta sayısının 623 olduğunu belirtilirken, 112 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 30.616.406 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 26.797 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 6.670 olarak açıklandı



