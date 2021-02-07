7 Şubat Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 623 coronavirüs vakası tespit edildiği, 112 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 26.797 oldu
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı covid-19 sitesinde açıklandı. Bugünkü hasta sayısının 623 olduğunu belirtilirken, 112 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 30.616.406 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 26.797 olduğu kaydedildi.
Vaka sayısı ise 6.670 olarak açıklandı