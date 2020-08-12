7. Şampiyon geliyor!

Bursaspor’da tarih yazan ve Trabzonspor’dan sonra Anadolu’dan bir şampiyonluk çıkaran Ertugrul Sağlam şimdi ismiyle özdeşleştiği Samsunspor için kolları sıvamış... Tecrübeli teknik adam bu sezon ortasında geldiği Samsunspor ile çıktığı yolculukta neler yaptıklarını neler yapacaklarını bir bir FANATİK gazetesine anlattı. Gerede Dorukkaya’da herkes ligleri bitirip tatil planları yaparken Samsunspor yola erken çıkıp 2020-2021 sezonunda yine şampiyonluk parolasıyla çalışıyor. Başkan Yüksel Yıldırım’ın formasında Atatürk amblemi olan tek takım olarak gurur duyduğu Samsunspor’un teknik patronunun ağzından işte uzun ince yolun hikayesi:

‘Herkes merak etti ama...’

“Herkes, Süper Lig’de çalışırken nasıl 2. Lig’e gittiğimi risk aldığımı merak etti. Evet bu göreve gelmeden önce hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig takımlarından teklifler gelmişti. Ama Samsunspor’un bendeki yeri her zaman ayrıdır. Hem futbolcu hem de teknik adam olarak daha önce görev almıştım. Yeni oluşum döneminde başkan Yüksel Yıldırım’ın teklifini sıcak ve kararlı bulunca görevi kabul ettim. 5 yıllık bir süreci kapsayan anlaşmamız çerçevesinde ilk işimiz takımımızı bir üst lige çıkarmaktı. Bu periyottan alnımızın akıyla çıktık ve TFF 1. Lig’de kalıcı olmaya niyetimiz yok. Tabi ki ayaklarımız yere basıyor, gerçekçi davranıyoruz.”

‘Kurumsal adımlar atıyoruz’

“Ancak 2. Lig’in ne kadar zor olduğunu yaşayıp gördük. Yukarılara çıktıkça işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu tabi ki doğru yapılanma ile olur. İşte biz de bir taraftan saha içi başarıyı kovalarken bir taraftan da kurumsal adımlar atıyoruz. Bir kere yıllardır borçlarla anılan, birçok futbolcunun gelirken kafalarında soru işaretleri olan bir kulüp algısını değiştirdik. Başkanımız Yüksel Yıldırım maddi manevi verdiği destekle Samsunspor’u herkesin gelmek istediği bir cazibe merkezi haline getirdi.”

‘Aynı yoldan gidiyoruz'

“Bursa’da tarihi bir başarı yakaladık. O şampiyonluk sonrası Anadolu’dan şampiyon çıkması zor demiştim. şimdi Başakşehir bunu gerçekleştirdi, çünkü doğru bir projeyi adım adım sabırla uyguladılar. Bizim de hedefimiz bundan sonra böyle olmalı. Çünkü Samsunspor için yapılan yatırımın karşılığı üst düzey olmalı. Ama bu safhaya gelmek için bunları konuşabilmek için önceliğimiz Süper Lig’e çıkmak. Özetle kolektif bir ruhla çalışarak inanarak her şeyin başarılabileceğini göstermek istiyoruz.”

Fanatik Özel / Tunç Kayacı