Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2203 olduğunu belirtilirken, 276 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 40.385.250 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 32.943 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 54.740 olarak açıklandı