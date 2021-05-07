Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2210 olduğunu belirtilirken, 278 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 48.9632.800 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 42.465 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 20.107 olarak açıklandı.