7 maç kaldı ama Mert Hakan Yandaş takımı bırakmadı

Sivasspor’un sezona damga vuran oyuncusu Mert Hakan Yandaş’tan büyük fedakârlık... Adı Fenerbahçe ve Galatasaray’la ciddi şekilde anılan yıldız oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımının bu hafta oynayacağı kritik Konya maçında forma giyemeyecek. Mert Hakan’ın yaşadığı bu sakatlığın perde arkasında büyük bir fedakârlık örneği var. 7 maç sonra ayrılacak olmasına karşın takımına son ana kadar büyük katkı vermek isteyen oyuncu, geçen hafta oynanan Denizlispor maçına sakat sakat çıktı. Ter idmanına kadar tek bir idmanda dahi yer alamayan Mert Hakan, son anda hocasına kendini iyi hissettiğini ve takımı yalnız bırakmak istemediğini belirtip ısrarla 11’de yer aldı. Yırtık adaleyle oynayan oyuncunun ayrılacağını açıklamasına rağmen gösterdiği bu tavır teknik heyetten de büyük alkış aldı.

‘Bu hafta dinlenecek’

Lig Radyo’da Mixed Zone programına konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Mert Hakan Yandaş’ın sakatlığı vardı. Denizlispor maçında aslında oynatmak istemiyorduk ama o oynamayı çok istedi. Takımı yalnız bırakmak istemediğini söyledi, önemli bir risk aldı. Biz de oynattık, sonrasında çıkardık daha fazla riske etmedik. Lig bitince ayrılacak olmasına rağmen gösterdiği karakter çok değerli. Sivasspor’a katkı vermek istiyor. Emre de, o da oynadıklarında her şeylerini sahaya yansıtıyorlar. Gittikleri takıma da çok faydalı olacaklarına inanıyorum” diye konuştu. Deneyimli teknik adam, “Konya maçı bizim için çok önemli ama eksiklerimiz çok. Mert Hakan’ı riske edemeyiz, bu hafta dinlenmesi lazım ki sonraki maçlarda bize daha fazla katkı verebilsin” açıklamalarıyla sözlerini tamamladı.