7 Haziran Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 914 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 23 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 170.132'ye yükseldi, can kaybı ise 4.692 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Bugünkü vaka sayısının 914 olduğunu belirten Bakan Koca, 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 2.338.593 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 170.132 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 4.692 olduğu kaydedildi.
Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor.