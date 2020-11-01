7 haftada 5 puan daha önce yok!

Ligde geride kalan 7 haftalık bölümde 1 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 5 puan toplayabilen Trabzonspor, 7. haftalar itibarıyla tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. İlk kez 1974-75 sezonunda Türkiye’nin en üst ligi olan şu anki adıyla Süper Lig’e ayak basan Bordo-Mavililer, söz konusu periyotta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. 3 puanlı sistem öncesinde dahi Fırtına’nın bundan daha başarısız bir sezon başlangıcı bulunmuyor. Bu sezon sadece Yeni Malatyaspor'u yenen Trabzonspor, 7 haftada 14 gol yedi ve 9 gol attı. Hanesine 5 puan yazdırabildi.