68 Aksaray Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SK maç sonucu: 1-3

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, 3. hafta maçında evinde konuk ettiği İstanbul ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı SK’ya 3-1 mağlup oldu.

Stat: Aksaray Dağılgan Stadı

Hakemler: Mehmet Güngör xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Mehmet Ali Vardar xx,

68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişçi xx, Erdi Bakırcı xx, Alpay Aldemir xx (Oğuzhan Köseoğlu dk. 67 x), Serhat Yeşilördek xx (Mustafa Kayabaşı dk. 58 x), İlker Avşar xxx, Ali Say xx (Ali Mert Işık dk. 89 ?), Yusuf Can Abay xx (Enes Tok dk. 67 x), Birkan Yılmaz xx, Necmi Çoban xx, Aykut Sarıdoğan xx, Vehbi Furkan Yıldırım xx (Utku Burak Kunduzcu dk. 89 ?),

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Beyoğlu Yeni Çarşı SK: Burak Kapan xx, Şemsettin Ender Kılıç xxx, Tolunay Yurtseven xx, Bilal Budak xxx, Mert Ilıman xxx, Batuhan Ekinci xx, Said Can Açıkalın xxx (Berk Ali Nizam dk. 69 xx), Mutlu Güler xxx, İbrahim Serdar Aydın xxx (Mert Çakar dk. 87 ?), Gökcan Gelmen xxx, Murat Can Bölükbaşı xxx (Celil Çelikel dk.77 xxx)

Teknik Direktör: Hakan Çobanoğlu

Goller: İlker Avşar (dk.25), (68 Aksaray Belediyespor), Bilal Budak (dk.50), Celil Çelikel (dk. 83 ve dk. 90+1), (Beyoğlu Yeni Çarşı SK)

Sarı kartlar: Vehbi Furkan Yıldırım, Aykut Sarıdoğan (68 Aksaray Belediyespor), Gökcan Gelmen, Batuhan Ekinci (Beyoğlu Yeni Çarşı SK)