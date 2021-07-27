Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda tatamiye çıkan Nafia, ilk turda Dominik Cumhuriyeti’nden Katherine Rodriguez Peguero ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayan Nafia, ilk raundu 2-0 önde tamamladı. Milli sporcu, ikinci raundu 1-0, son raundu da 4-3 kaybedince müsabakada normal süre 5-5 beraberlikle sonuçlandı. 26 yaşındaki Nafia, altın puanda rakibine 2 sayı verince karşılaşmayı kaybetti.
Nafia Kuş bu sonuçla Tokyo 2020’ye veda etti.
TOKYO (AA)