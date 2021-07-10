660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 2. tur güreşleri tamamlandı

Cazgırın salavatlaması sonrası peşreve çıkan pehlivanlar tribünleri selamladı. Serkan Serttürk, Kürşat Şevki Korkmaz, Şaban Yılmaz, Salih Erinç ve Fatih Koyuncu çektikleri kura gereği güreşmeden 3. tura yükseldi. Güreşi en erken Yıldıray Akın ve İsmail Koç bitirdi. İki pehlivan daha 5. dakika dolmadan rakiplerini yendi.

Mücadele dolu geçen güreş Ali ve Tanju arasında oldu

Güreşseverin en çok merak ettiği güreş Ali Gürbüz - Tanju Gemici güreşi oldu. Kıran kırana geçen ve seyir zevki yüksek bir güreş sergileyen pehlivanlar güreş oyunlarının pek çoğunu sergiledi.

Sert el enseleri ve tırpanlarıyla Tanju Gemici, paça kazık denemeleriyle de Ali Gürbüz öne çıktı. Daha baskın bir güreş sergileyen Ali Gürbüz müsabakanın 18. dakikasında ensesine bastırdığı rakibinin paçasını ele geçirdi ve sırt aşağı yendi.

Serhat Gökmen - Fatih Atlı eşleşmesi güreşseverin merak ettiği başka bir güreş oldu. Serhat Gökmen rakibinin oyununu bozarak açık düşürdü ve sırt üstü getirdiği Fatih Atlı’yı yendi.

Orhan Okulu’nun müsabakası da 15 dakika sürdü. Rakibini sürerek yoran Orhan Okulu sararak bunalttığı, Mustafa Batu’yu paça kazık oyunuyla yendi.

Müsabakalar sonucu rakiplerini yenen İsmail Koç, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Yıldıray Akın, Recep Kara, Serhat Gökmen, Furkan Durmuş Altın, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Ertuğrul Dağdeviren, Hüseyin Gümüşalan ile kura sonucu üst tura yükselen Serkan Serttürk, Kürşat Şevki Korkmaz, Şaban Yılmaz, Salih Erinç ve Fatih Koyuncu 3. turda mücadele edecek.

AA