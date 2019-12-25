66. yıl heyecanı başlıyor!

Üç yıldır erkek bakımının lider markası Gillette iş birliği ile gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde, halk oylamasına sunulacak 7 kategorideki 42 aday belirlendi. Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun ev sahipliğindeki Büyük Jüri Toplantısı’na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra 80 kişilik jüri katıldı.

Adaylar Milliyet Gazetesi’nde duyurularak Ocak ayında oylama başlayacak. Oylama Milliyet Gazetesi, yilinsporcusu.milliyet.com.tr http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr’den yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de toplantıda hazır bulundu.

‘İnşallah 100’lere kadar gideceğiz’

2019’un Türk sporu açısından çok başarılı geçtiğine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Tabii 66 yıl, gerçekten kolay değil. Ben bu vesileyle bu güzel geleneğin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Erdoğan Demirören’i de rahmetle minnetle yad etmek istiyorum” diye konuştu.

Yıldırım Demirören de, “Bu 66 yılda emeği geçenlere tekrar teşekkür etmek bir borç. Tabii ki 66’da kalmayacağız, inşallah 100’lere kadar gideceğiz” dedi. P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise “5. yıl olarak yine destek vermekten inanılmaz mutluluk ve kıvanç duyuyoruz” yorumunu yaptı. Geçen yıl halk oylaması sonucunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 35 bin sporcuya malzeme desteği sağlanan organizasyonda bu yıl sayının daha da fazla olması hedefleniyor.