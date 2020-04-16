65 yaş ve üstü eski güreşçilere ziyaretler sürüyor

Türkiye Güreş Federasyonu il temsilcilerinin, 65 yaş ve üstü eski güreşçilere yönelik ziyaretleri devam diyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, son olarak Oktay Cavit Sabancı, Mustafa Ağca, Yaşar Hopur, Ahmet Polat, Cemal Sarıtürk, Metin Karpuz, Mehmet Emin Şimşek ve Ali Hikmet Çakmakgözoğlu ziyaret edildi.

Bu güreşçilere herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı soruldu. En anlamlı ziyaret ise 103 yaşındaki Ali Hikmet Çakmakgözoğlu’na yapıldı.

Güreş camiasının duayenlerinden Çakmakgözoğlu’na alınan akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Yıllardır böyle bir ihtiyacının olduğunu belirten Çakmakgözoğlu, duygulu anlar yaşarken, başta federasyon başkanı Musa Aydın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.