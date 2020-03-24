65 yaş üzeri vatandaşlara Whatsapp eğitimi verilecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yetkililerin #evdekal çağrısı ile vatandaşların kendilerini sosyal olarak izole ettiği bu dönemde iletişim konusundaki en büyük sıkıntıyı hiç şüphesiz belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlar yaşıyor. realme ise #evdekal çağırısına uyan 65 yaş üzeri vatandaşlara, çocukları ve torunlarıyla sorunsuzca görüşmeye devam edebilmeleri amacıyla, telefon markaları ne olursa olsun WhatsApp yazılımının kullanımı ile ilgili bilgi ve eğitim desteği veriyor.

Şimdilik Nisan sonuna kadar verilmesi planlanan hizmet kapsamında, 65 yaş üzeri vatandaşlar realme’nin 08504338588 no'lu müşteri hizmetleri numarasını arayarak, telefon markasından bağımsız olarak en çok kullanılan sohbet ve görüntülü arama programı olan WhatsApp nasıl indirilir, WhatsApp’ta sohbet nasıl yapılır, sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır gibi konularda bilgi vererek izolasyon döneminde çocuklarına ve torunlarına daha yakın olmalarına aracılık edecek. Bu kapsamda evinde internet hizmeti bulunmayanlar için data hattının açtırılması, kullanımı ve operatörler nezdinde fiyatlandırılması gibi konularda da bilgi verilecek.

Destekler devam edecek

Uygulamaya alınan hizmet kapsamında OPPO'nun çağrı merkezini arayan tüm kullanıcılar, kullandıkları akıllı telefonun markası göz etmeksizin, nasıl görüntülü görüşme yapabilecekleri konusunda yetkililerden destek alabilecek. Cihazlarında internet erişimi bulunmuyorsa kullandıkları operatör üzerinden veri hattını nasıl açabilecekleriyle ilgili de yönlendirmeli olarak bilgi sahibi olabilecek.

Videolu görüşmenin nasıl yapılacağı da OPPO'nun çağrı merkezini arayanlara adım adım anlatılacak ve akıllı telefonun video uygulamaları konusunda bilgilendirme yapılacak. Verilecek tüm bilgiler, yapılacak tüm yönlendirmeler, veri hattını açtırırken faturasına bir tutarın yansıyıp yansımayacağı gibi soruların cevapları özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler için oldukça yararlı olacak.

Görüntülü görüşmede sadece WhatsApp uygulaması hakkında bilgilendirmenin yapılacağı bu hizmet nisan ayı sonuna kadar geçerli olacak.