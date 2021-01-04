65 gün sonra Nwakaeme

Son olarak 7. haftadaki 4-3’lük Kasımpaşa mücadelesinde ağları havalandıran ve o karşılaşmada 2 gol birden atan Anthony Nwakame, sonrasında duraklama dönemine girdi. Ta ki düne kadar...

Abdullah Avcı’nın hafta boyunca özel olarak ilgilendiği Nijeryalı yıldız, ikinci yarının başında kilidi açan golü attı. Ligde tam 65 gün sonra rakip fileleri havalandıran Nwakaeme, toplamda 4 gole ulaştı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan 31 yaşındaki oyuncu, “İlk yarı iyi bir başlangıç yapamadık. Devre arasında soyunma odasına gittiğimizde konuştuk. Yanlışları değerlendirdik. Ve gidişatı değiştirdik” dedi.

‘Takım olarak başardık’

Nwakaeme şöyle devam etti: “Attığım golün öncesinde önemli bir organizasyon var. Takım olarak gol attık. Uzun süredir ağları havalandıramıyordum. Güzel oldu. Ancak, ana hedefim gol değil takıma yardım etmek. Sonrasında gol mutlaka gelir düşüncesindeyim”