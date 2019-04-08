60 bin Dolar ödüllü Uluslararası Lale Cup Tenis Turnuvası başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Lale Cup Tenis Turnuvası, bugün eleme maçlarıyla başladı. İstanbul Maltepe Orhangazi Şehir Parkı İBB Spor Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvanın eleme müsabakalarının ilk gününde milli tenisçi Selin Övünç, Hollandalı rakibi Rosalie Van der Hoek'i 7-5 ve 6-1'lik setlerle geçti. Övünç ana tabloya kalmak için yarın Hırvat rakibi Ana Vrljic ile karşılacacak.

Toplam 60 bin Dolar ödüllü uluslararası Lale Cup'ın bugün başlayan eleme maçlarında yer alan 6 milli oyuncudan galibiyete uzanan tek isim Selin Övünç oldu. Yarın başlayacak ana tablo maçlarında Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay ve Berfu Cengiz kendi puanları ile; İpek Soylu, İpek Öz, Zeynep Sönmez, Betina Tokaç ise wild cardla yer alacaklar.

ANA TABLO KURALARI ÇEKİLDİ

﻿﻿Yarın başlayacak ana tablo maçlarının kurası da bugün çekildi. İpek Öz, Ukraynalı rakibi Olga Ianchuck ile karşılaşırlarken Pemra Özgen'in rakibi Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden 8'inci seribaşı Raluca Geargiana Serban olacak. Çağla Büyükakçay'ın Rus rakibi Anastasia Gasanova karşısında mücadele edeceği turnuvada İpek Soylu, Belçikalı rakibi 7'nci seribaşı Greet Minnen karşısında galibiyet arayacak. Betina Tokaç'ın rakibi ise 6'ncı seribaşı Hintli Ankita Raina olacak. Çekilen kura sonucu iki milli tenisçi Zeynep Sönmez ve Berfu Cengiz birbirlerine karşı mücadele edecekler.

Maçlar 9 Nisan Salı günü saat 11.00'de başlayacak ve Zeynep Sönmez, Berfu Cengiz, Selin Övünç ie Betina Tokaç da yarın tekler kategorisinde mücadele edecek.

DHA